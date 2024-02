Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Wohnmobil - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Den unbekannten Tätern reichten wenige Stunden im Schutze der Dunkelheit der Nacht, um ein Wohnmobil von einem Grundstück an der Laarer Straße zu entwenden: Am Samstag (24.2.) verließ ein Herforder gegen 4.55 Uhr sein Haus und stellte den Diebstahl fest. Das Wohnmobil der Marke Fiat stand auf einem Parkplatz auf seinem Grundstück. Der Mann war letztmalig am Vorabend um 22.30 Uhr an seinem Wohnmobil. Die Polizei Herford bittet daher Zeugen, die in der Nacht zu Samstag im Bereich Laarer Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter 05221/8880.

