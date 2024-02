Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Raub - Zwei maskierte greifen 52-Jährigen an

Bünde (ots)

(um) Die Kriminalpolizei Herford ermittelt derzeit in einem besonderen Fall. Nach Zeugen- und Geschädigtenangaben griffen gestern (22.02.) Abend, gegen 18:02 Uhr, zwei bislang unbekannte Täter einen 52-Jährigen aus Bohmte an. Der Mann parkte seinen PKW zur Tatzeit auf dem Rathausparkplatz in der Innenstadt an der Ortstraße. Kurz nach dem Verlassen des Fahrzeuges gingen die beiden maskierten Männer den Fahrer körperlich an und versuchten dabei an das Smartphone zu gelangen. Eine Zeugin bemerkte den Vorfall und ging auf den Sachverhalt zu. Das 52-jährige Opfer setzte sich zur Wehr und die Täter bemerkten die Zeugin. Beide Männer flüchteten so dann in Richtung Kirchplatz und konnten bislang unerkannt entkommen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Dunkelheit bemerkt? Die Täter trugen zur Tatzeit einen blauen Mund-Nasenschutz. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell