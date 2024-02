Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - 25 m Schleifspur an Brücke mit Höhenbegrenzung in der Durchfahrt

Bünde (ots)

(um) Gestern, gegen 16:19 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße an der dortigen Bahnunterführung. Dort ist die Durchfahrt in der Höhe begrenzt auf Fahrzeuge mit einer Höhe von 2,30m. Ein weißer Lieferwagen fuhr zur Unfallzeit gegen die Brücke und hinterließ Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Hörzeugen des Verkehrsunfalles verständigten die Polizei, die jetzt aufgrund von Fahrerflucht ermittelt. Der Fahrer des Lieferwagens setzte die Fahrt mit dem beschädigten Fahrzeug in unbekannte Richtung fort. Der Schaden beträgt etwa 2000.- Euro. Das Verkehrskommissariat in Bünde erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 05221-8880.

