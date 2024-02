Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeugin oder Unfallbeteiligter gesucht - Ausweichmanöver endet an Bordstein

Löhne (ots)

(jd) Das Verkehrskommissariat Herford bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe: Am vergangenen Donnerstag (15.2.) ereignete sich um 14.40 Uhr ein Verkehrsunfall an der Ringstraße. Eine 51-jährige Frau aus Bad Oeynhausen fuhr mit ihrem VW aus Richtung Kanalstraße kommend auf der Ringstraße. An der Einmündung Ringstraße/Ringstraße kam aus Richtung Lindenstraße ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer und bog nach links ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Frau aus Bad Oeynhausen nach rechts ausweichen und stieß gegen einen Bordstein. Dadurch entstand an ihrem VW ein Schaden in Höhe eines dreistelligen Betrages. Eine Zeugin, die den Sachverhalt beobachtet hatte, nannte der 51-jährigen ihre Kontaktdaten - jedoch ist die Zeugin unter der angegebenen Handynummer nicht zu erreichen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet daher besagte Zeugin, sich unter 05221/8880 zu melden. Auch der am Unfall beteiligte Fahrer des dunklen Kompaktwagens, bei dem es sich um einen Smart handeln könnte, wird gebeten sich zu melden.

