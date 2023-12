Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Horneburger und Himmelpfortener Polizei suchen Unfallverursacher und Zeugen

Stade (ots)

1. Horneburger Polizei sucht unbekannten Unfallverursacher und Zeugen

Am Sonntag, den 10.12. kam es gegen 17:50 h auf der Landesstraße 123 zwischen Issendorf und Horneburg zu einem Unfall, für den die Horneburger Polizei jetzt den Verursacher und Zeugen sucht.

Ein unbekannter Autofahrer war zu der Zeit mit einem Ford Transit oder Ford Tourneo auf der L123 von Issendorf kommend in Richtung Horneburg unterwegs. Zwischen dem Daudiecker Weg und dem Abzweig zum Rüstjer Forst fuhr der Ford auf ein schlecht beleuchtetes (Erwachsenen-) Dreirad auf. Die 49-jährige Radfahrerin aus Horneburg stürzte in den Seitenraum und wurde leicht verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert werden. Am Dreirad und am Ford entstand Sachschaden, unter anderem brach die Außenspiegelverkleidung ab und verblieb am Unfallort. Der Verursacher kümmerte sich aber nicht weiter um die Unfallfolgen und die verletzte Radfahrerin und fuhr einfach weiter.

Die Ermittler der Horneburger Polizei suchen nun dringend Zeugen und bitten diese, sich unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

2. Himmelpfortener Polizei sucht unbekannten Unfallverursacher und Zeugen

Am gestrigen späten Nachmittag kam es gegen 16:00 h auf der Kreisstraße 62 in der Gemarkung Engelschoff in Burg zu einem Verkehrsunfall, für den die Himmelpfortener Polizei jetzt den Unfallverursacher und Zeugen sucht. Zu der Zeit war ein 49-jähriger Fahrer eines Mercedes LKW aus Drochtersen mit seinem Fahrzeug auf der Kreisstraße unterwegs und musste nach seinen Angaben einem entgegenkommenden LKW mit Anhänger und vermutlich Stader Kennzeichen ausweichen, der offenbar auf seine Fahrspur geraten war. Dabei kam der 49-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit der vorderen, rechten Fahrzeugfront gegen einen Baum. Der unbekannte Unfallverursacher kümmerte sich nicht offenbar weiter um die Unfallfolgen und fuhr einfach weiter. Der 49-Jährige hatte Glück im Unglück und blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Mercedes LKW wurde bei dem Unfall schwer beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Die Ermittler der Polizei Himmelpforten suchen nun den Unfallverursacher oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04144-606080 zu melden.

Foto vom Unfall in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

