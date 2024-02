Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rüttelplatte und Baggerschaufel entwendet - Polizei sucht Zeugen

Enger (ots)

(jd) Am Montag (19.2.) stellte der Mitarbeiter einer Baufirma gegen Mittag fest, dass Unbekannte auf einer Baustelle an der Arndtstraße waren: Der oder die unbekannten Täter öffneten offensichtlich den Bauzaun, der die Baustelle umgibt, und gelangten so auf das Gelände. Dort entwendeten sie eine Rüttelplatte und eine Baggerschaufel. Beides hat einen Wert von insgesamt 6.500 Euro. Letztmalig war am Freitag, um 19.00 Uhr ein Mitarbeiter der Baufirma vor Ort - zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Geräte noch auf dem Gelände. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten sich telefonisch unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

