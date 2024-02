Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter entwendet Geldbörse - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Eine 77-jährige Herforderin befand sich gestern (20.2.), gegen 13.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Werrestraße. Die Frau belud den Kofferraum ihres Fahrzeugs, als sie merkte, dass sich ihre Handtasche nicht mehr am Einkaufswagen befand. Ein bisher Unbekannter hatte die kurze Zeit, in der die Herforderin an ihrem Kofferraum beschäftigt war, genutzt, um die Tasche unbemerkt zu entwenden. Darin befand sich neben dem Schlüsselbund der Frau auch ihre Geldbörse, in der sich Bargeld und diverse persönliche Dokumente befanden. Aufmerksame Zeugen eilten zu der 77-Jährigen, da sie den unbekannten Mann gesehen haben. Er ist etwa 170-175cm groß und hat eine schlanke Statur. Er trug zum Tatzeitpunkt eine blau-lila Jacke, eine dunkle Mütze und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

