Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren unter Alkoholeinfluss - Peugeot landet in Straßengraben

Enger (ots)

(jd) Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Sonntag (18.2.), gegen 19.41 Uhr einen Peugeot, der sich im Straßengraben linksseitig des Lohbredenweges in Fahrtrichtung Minden-Weseler-Weg befand. In dem Auto saß ein Mann, nach dessen Gesundheit sie sich erkundigte. Der bis dahin Unbekannte erklärte, dass es ihm gut gehe und verließ zu Fuß die Unfallörtlichkeit. Die Zeugin verständigte die Polizei und gab eine Personenbeschreibung an. Die hinzugekommenen Polizeibeamten leiteten umgehend eine Nahbereichsfahndung ein, unter anderem auch mit einer Wärmebildkamera. Wenige hundert Meter vom Unfallort entfernt trafen sie den beschriebenen Mann in einem Gebüsch an. Bei ihm handelt es sich um einen 65-jährigen Hiddenhauser bei dem Anzeichen von Alkoholkonsum festgestellt wurden. Der Mann folgte nicht den polizeilichen Anweisungen, verweigerte zunächst aus dem Gebüsch zu kommen und trat dann um sich. Er beleidigte und bedrohte die Beamten, Mit Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde ihm auf der Polizeiwache Bünde eine Blutprobe entnommen. Er trug den Fahrzeugschlüssel des verunfallten Peugeot bei sich. Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde untersagt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell