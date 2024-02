Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - 60-Jähriger fährt alkoholisiert Auto

Herford (ots)

(jd) Eine 45-jährige Frau aus Hiddenhausen fuhr am Samstag (17.2.), um 17.00 Uhr auf der Bünder Straße aus Richtung Hiddenhausen kommend, als sie an einer für sie Rotlicht zeigenden Ampel ihren VW anhielt. Unmittelbar hinter ihr fuhr ein Seat, dessen Fahrer nicht rechtzeitig bremste und somit auf den VW auffuhr. Um den Verkehrsfluss nicht zu blockieren, hielten beide an einer nahegelegenen Bushaltestelle an. Dort erkundigte sich die Hiddenhauserin nach den Daten des ihr unbekannten Mannes, woraufhin dieser in sein Auto stieg und davonfuhr. Die Frau sah, dass der Seat auf ein Firmengelände an der Bünder Straße fuhr und der Unbekannte dann zu Fuß in Richtung Bünder Fußweg ging. Sie alarmierte die Polizei und gab eine Beschreibung des Mannes, das Kennzeichen sowie den Hinweis, dass der Unbekannte stark nach Alkohol roch, durch. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten den Seat auf dem genannten Firmengelände fest. Den Fahrer, bei dem es sich um einen 60-jährigen Mann aus Polen handelt, konnten sie dort ebenfalls antreffen. Da er deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser fiel deutlich positiv aus. Der 60-Jährige wurde zur Entnahme von Blutproben zur Herforder Wache gebracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen liegt im dreistelligen Bereich.

