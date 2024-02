Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall im Berufsverkehr- Bremsmanöver übersehen

Löhne (ots)

(sls) Am späten Mittwochabend (14.2.) wurden Polizeibeamte zu einem Unfall auf der Lübbecker Straße in Löhne gerufen. Nach Aussagen der Unfallbeteiligten befuhr ein 19-Jähriger aus Bad Oeynhausen mit seinem grauen BMW die Lübbecker Straße in Richtung Löhner Innenstadt. Aufgrund von stockendem Berufsverkehr übersah er gegen 17.05 Uhr den verkehrsbedingt wartenden weiteren Verkehr im Kreuzungsbereich mit der Werster Straße. Er fuhr auf einen gelben Opel Adam einer 53-Jährigen aus Löhne hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel nach vorne gegen einen weißen Peugeot geschoben. Der 49-jährige Fahrer aus Stemwede war ebenfalls in Richtung Löhne unterwegs. Alle Fahrzeuge wurden durch den Unfall leicht beschädigt, so dass ein Schaden von 1.500EUR entstand. Die Opel-Fahrerin wurde im Bereich des Oberkörpers leicht verletzt, so dass eine ärztliche Untersuchung im Krankenhaus notwendig wurde.

