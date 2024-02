Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - 15-Jährige nimmt Waren aus drei Geschäften an sich

Spenge (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts an der Langen Straße bemerkte gestern (14.2.), um 12.51 Uhr eine Jugendliche: Diese öffnete Verpackungen verschiedener Waren aus der Auslage des Geschäfts und entnahm die jeweiligen Produkte. Im Eingangsbereich sprach der Mitarbeiter die Jugendliche dann an und verständigte die Polizei. Bei der 15-Jährigen, die in Rödinghausen lebt, wurden Waren im Wert von 190 Euro aus dem Lebensmittelgeschäft gefunden. Außerdem hatte sie Waren aus zwei weiteren Geschäften bei sich - es handelt sich um eine Drogerie und einen weiteren Verbrauchermarkt, die sich beide ebenfalls an der Langen Straße befinden. Aus der Drogerie hatte sie Waren im Wert von 55 Euro bei sich, über die die 15-Jährige keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Aus dem Verbrauchermarkt stammten unter andrem ein Wecker, diverse Haushaltsmittel und Bekleidung sowie Lebensmittel. Für alle Waren konnte die Jugendliche keinen Kaufbeleg/Eigentumsnachweis vorlegen. Gegen die 15-Jährige wurden in allen drei Fällen Anzeigen wegen Ladendiebstahls geschrieben. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde sie in die Obhut eines Betreuers übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell