Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit E-Scooter- Herforderin schwer verletzt

Herford (ots)

(jd) Am Dienstag (13.2.) ereignete sich um 6.50 Uhr an der Radewiger Straße ein Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Frau aus Herford fuhr mit ihrem E-Scooter in Richtung Gänsemarkt, als sie im Verlauf der Radewiger Straße nach rechts in Richtung eines Gehwegs fahren wollte. Dort kollidierte sie dann aus bisher ungeklärter Ursache mit einer dortigen Sitzbank und stürzte durch die Wucht des Aufpralls zu Boden. Zeugen, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, leisteten Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Mittels eines Rettungswagens wurde die schwerverletzte Herforderin ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell