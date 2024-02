Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter nutzen Abwesenheit der Eigentümer

Bünde (ots)

(jd) Die Abwesenheit der Eigentümer nutzten am Wochenende bisher unbekannte Täter, um in ein Einfamilienhaus an der Stadionstraße einzudringen. Ein Zeuge bemerkte am Montag (12.2.), gegen 16.30 Uhr eine offenstehende Terrassentür sowie diverse Glasscherben und verständigte die Polizei. Der oder die unbekannten Täter gingen nach ersten Ermittlungen gewaltsam ein Fenster an und gelangten so in das Einfamilienhaus, wo sie diverse Räume und Schränke durchwühlten. Eine genaue Aufstellung des Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden auf die Zeit zwischen Sonntag, 0.00 Uhr und Montagnachmittag. Weitere Zeugen, die im Bereich der Stadionstraße in Bünde-Ennigloh etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell