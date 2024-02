Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsgefährdung infolge von Alkoholkonsum - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Aufmerksame Zeugen verständigten am Donnerstag (8.2.) die Polizei, nachdem sie ein auffallend fahrendes Fahrzeug beobachtet haben: Der Fahrer eines grauen BMW überfuhr an der Lübbecker Straße zunächst eine rote Ampel und setzte dann seine Fahrt über die Königstraße fort. Der Fahrer hatte offenbar Mühe, die Fahrspur zu halten und geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Am Zedernweg stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten das beschriebene Fahrzeug fest, dessen Motor noch warm war und aus dem ein 43-jähriger Löhner vom Fahrersitz über die Fahrertür ausstieg. Er zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum und gab an, dass das Fahrzeug längere Zeit nicht bewegt worden sei und er lediglich etwas aus dem Auto habe holen wollen. Weitere Personen vor Ort machten widersprüchliche Angaben zu dem Sachverhalt. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, sodass der 43-Jährige zur Entnahme von Blutproben zur Wache Löhne gebracht wurde. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm untersagt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 43-Jährige vor Ort entlassen.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen, die am Donnerstagabend den grauen BMW mit einer Herforder Zulassung im Bereich Lübbecker Straße/Königstraße/Lehmstich/Zedernweg gesehen haben und weitere Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell