Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Betrüger gibt sich als falscher Bankmitarbeiter aus - Polizei sucht Zeugen

Enger (ots)

(jd) Eine Seniorin aus Enger erhielt am Freitag (9.2.) einen Anruf von einem Mann, der sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank ausgab und berichtete, dass ein hoher Geldbetrag von ihrem Konto abgebucht werden würde. Da dies laut der Engeranerin nicht stimmen konnte, einigte man sich am Telefon auf die Sperrung des Kontos. In diesem Zusammenhang fragte der angebliche Bank-Mitarbeiter, ob die Frau noch Bargeld im Haus habe und wenn ja, in welcher Höhe. Kurze Zeit später erschien ein zweiter angeblicher Mitarbeiter bei der Seniorin und ließ sich Geldscheine in Höhe einer dreistelligen Höhe aushändigen, um sie zur Bank zu bringen. Dann verschwand der Mann und die Engeranrin wurde misstrauisch und verständigte die Polizei. Der unbekannte Täter ist etwa 50 Jahre alt, ist etwa 180cm groß und schlank. Er hat blonde Haare und trug ein hell kariertes Hemd. Mutmaßliche Zeugen, die Angaben zu diesem Mann machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Herford darauf hin, dass echte Bankmitarbeiter am Telefon nie nach PINs, TANs, Passwörtern oder dem individuellen Bargeldbestand fragen würden.

Beim kleinsten Zweifel sollte die angerufene Person das Gespräch einfach beenden oder bei der Hausbank unter einer bekannten Rufnummer nach dem Sachverhalt fragen - echte Bankmitarbeiter haben mit so einem Vorgehen kein Problem.

Da Betrüger oft immer raffinierter werden, kann es sein, dass auf dem Telefondisplay eine gefälschte Telefonnummer angezeigt wird. Man sollte daher nicht die Rückruffunktion nutzen, sondern die Bank unter einer selbstgewählten Nummer anrufen.

Personen, die einen solchen Anruf erhalten, sollte sich keinesfalls unter Druck setzten lassen oder persönliche Daten oder gar Geld herausgeben. Im Zweifelsfall sollte die Polizei unter der 110 alarmiert werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell