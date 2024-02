Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreisel- Motorradfahrerin übersehen

Bünde (ots)

(sls) Polizeibeamte wurden am Mittwochabend (7.2.) zu einem Verkehrsunfall an der Konrad-Adenauer-Kreisel gerufen, wobei eine 17-Jährige Motorradfahrerin aus Bünde verletzt wurde. Nach Angaben der Unfallbeteiligten befuhr die Jugendliche mit ihrem Motorrad Online gegen 19.30 Uhr die Dünner Straße und beabsichtigte über den Kreisel hinweg auf der Lübbecker Straße weiterzufahren. Zum selben Zeitpunkt beabsichtigte eine 66-Jährige aus Bünde mit ihrem Smart ForFour von der Borriestraße in den Kreisverkehr einzufahren. Beim Einfahren übersah sie nach ein paar Metern die sich bereits im Kreisel befindliche Motorradfahrerin und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Hierdurch stürzte die 17-Jährige zu Boden und wurde im Beinbereich verletzt. Eine ärztliche Behandlung erfolgte anschließen im Bünder Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurde leicht beschädigt (2.500 Euro) und das beschädigte Motorrad dem Erziehungsberechtigten noch am Unfallort übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell