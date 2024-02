Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Parkende Fahrzeuge beschädigt- Verursacher flüchtet

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(sls) Am späten Mittwochabend (7.2.) konnte ein Anwohner der Bauvereinstraße einen lauten Knall wahrnehmen, so dass er anschließend aus dem Wohnhaus ging, um die Ursache des Geräusches ausfindig zu machen. Hierbei stellte er in Höhe der Hausnummer 56 zwei erheblich beschädigte parkende Fahrzeuge fest. Hierbei handelte es sich um einen braunen Audi A3 und einen grauen VW Touran. An beiden Fahrzeugen kam es zu Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass gegen 20.40 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aus ungeklärten Gründen gegen die parkenden Fahrzeuge stieß und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne eine Schadensregulierung möglich zu machen. Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach dem Unfallverursacher und bittet weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell