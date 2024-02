Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung auf Baustelle- Hoher Sachschaden entstanden

Löhne (ots)

(sls) Am frühen Freitagmorgen (9.2.) meldete sich ein Mitarbeiter der Stadt Löhne bei der Polizei und teilte eine Sachbeschädigung im Neubau der Realschule an der Herforder Straße mit. Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnten erhebliche Wasserschäden innerhalb des Neubaus festgestellt werden. Nach Aussagen des Mitarbeiters wurde die Baustelle am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ordnungsgemäß verlassen. In der Nacht wurden durch bislang unbekannte Täter die witterungsbedingten Tauchpumpen auf dem Dach des Neubaus ausgestellt. Aufgrund dessen konnte Regenwasser in das Gebäude laufen und einen Schaden zwischen 10.000 - 15.000 Euro verursachen. Ein technischer Defekt der Anlagen kann nach der ersten Auswertung der Spuren ausgeschlossen werden. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Wer verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Bereich des Neubaus der Schule bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

