Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Männer randalieren vor Polizeidienststelle - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Herford (ots)

(jd) Gegen 3.50 Uhr begaben sich mehrere Personen in der Nacht zu Sonntag (11.2.) zum Polizeigebäude an der Hansastraße. Vor dem Gebäude randalierte die Personengruppe und hatte unter anderem einen Einkaufswagen bei sich, mit dem sie lautstark auf dem Parkplatz hantierten. Dieser wurde mutmaßlich vom Gelände eines Supermarktes in der Goebenstraße entwendet. Als Beamte der Kreispolizeibehörde Herford das Gebäude verließen, flüchteten drei Personen zu Fuß in Richtung Hansastraße. Bei den vor Ort verbleibenden zwei Männer handelt es sich um polizeibekannte Herforder im Alter von 25 und 31 Jahren. Der 25-Jährige konsumierte Betäubungsmittel, als die Beamten hinzukamen. Er verweigerte sich sogleich den polizeilichen Maßnahmen und ging die Beamten zunächst verbal an, ehe er sich auch körperlich widersetzte. Aufgrund dieser körperlichen Aggression wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Bei beiden Männern wurden Betäubungsmittel sichergestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 25-Jährigen verlief positiv. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt.

