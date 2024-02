Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Wohnung - Unbekannter gibt sich als Stadtwerke-Mitarbeiter aus

Herford (ots)

(jd) Um 14.30 Uhr erschien gestern (13.2.) ein etwa 25 Jahre alter Mann an der Wohnungstür einer Herforderin. Er teilte der Seniorin mit, dass er Mitarbeiter der Stadtwerke sei und aufgrund eines Rohrbruchs die Wasserleitungen in ihrem Badezimmer überprüfen müsse. Die Seniorin ließ den Mann in ihre Wohnung und begab sich mit dem ca. 180-185cm großen, schlanken Mann in ihr Badezimmer - die Wohnungstür blieb währenddessen offen. Im Badezimmer angekommen, verwickelte der Unbekannte die Frau in ein Gespräch, eher er die Wohnung verließ, da offensichtlich kein Schaden im Badezimmer entstanden ist. Wenige Minuten später bemerkte die Frau dann, dass ihre Geldbörse in der sich Bargeld in dreistelliger Höhe befand, entwendet wurde. Mutmaßlich ist eine zweite Person in die Wohnung getreten, während die Frau sich im Badezimmer befand und dort abgelenkt wurde. Der angebliche Stadtwerkemitarbeiter trug einen Blaumann, hatte kurz rasierte Haare und hatte einen dunklen Teint. Die Polizei Herford bittet Zeugen, die diese Person gestern im Bereich der Herforder Innenstadt gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Hier die wichtigsten Hinweise:

- Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel

- Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an.

- Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

- Nehmen Sie für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche Ankündigung entgegen, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder Lieferungen gegen Zahlung.

- Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke

- Generell gilt: Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

