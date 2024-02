Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein- Tresor entwendet

Bünde (ots)

(jd) Aufmerksame Zeugen bemerkten am Dienstag (13.2.) gegen 16.00 Uhr eine offenstehende Balkontür an einem Einfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße. Aufgrund der derzeitigen Abwesenheit der Eigentümer informierten die Zeugen einen Verwandten und begutachteten mit diesem das Grundstück. Erste Ermittlungen ergaben das bisher Unbekannte mittels einer Leiter auf einen Balkon kletterten und öffneten dort gewaltsam die Tür, um ins Wohnhaus zu gelangen. Im Inneren durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Nach einer ersten Durchsicht wurde ein Tresor entwendet. Eine genaue Aufstellung des Diebesgutes ist noch nicht abgeschlossen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten bitten mögliche Zeugen, die in den vergangenen Tagen in Südlengern im Bereich rund um die Albert-Schweitzer-Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell