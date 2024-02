Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Haftbefehl aufgrund gesundheitlicher Probleme ausgesetzt

Pomellen/ Grambow/ Pasewalk (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am Mittwochabend in Pomellen einen 46-jährigen Polen. Er war Fahrgast in einem Reisebus (Flixbus). Zur Kontrolle konnte der Mann lediglich seine Gesundheitskarte (AOK) und eine Fotokopie seiner polnischen ID-Karte vorlegen. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Chemnitz wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Es sollte eine Geldstrafe i. H. v. 1800,- EUR und der Verfahrenskostenkosten i. H. v. 268,30 EUR zahlen. Ersatzweise waren 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu vollstrecken. Während der grenzpolizeilichen Bearbeitung klagte der Mann plötzlich über Herzschmerzen, so dass ein RTW über die Kreisleitstelle des Landkreises Vorpommern Greifswald angefordert werden musste. Es erfolgte die Einlieferung ins Krankenhaus in Pasewalk. Hier wurde festgestellt, dass der Mann weiter medizinisch behandelt werden muss. In Folge dessen wurde gestern bei der STA Chemnitz die Aussetzung des bestehenden Haftbefehls beantragt. Diesem Antrag wurde bis zur Genesung, spätestens jedoch bis zum 09.02.2024, stattgegeben.

Gestern Vormittag wurde ein 30- jähriger Pole am Haltepunkt Grambow festgestellt und kontrolliert. Er wartete dort auf die Regionalbahn. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab drei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung: STA Hannover wegen Erschleichung von Leistungen, STA Essen wegen Diebstahl, STA Aachen wegen Diebstahl. Das war aber noch nicht alles. Die STA Nürnberg-Fürth suchte den Mann mit Haftbefehl wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Hier waren eine Geldstrafe i.H.v. 1200,00 EUR und 212,46 EUR Verfahrenskosten zu vollstrecken. Der Mann konnte die Geldsummen nicht aufbringen und wurde in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert. Hier muss er jetzt eine 40- tägige Ersatzhaft absitzen.

