Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Russische Familie eingeschleust

Zirchow/ Pasewalk (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am Samstag, gegen 03:45 Uhr, in der Ortslage Zirchow/ Insel Usedom einen PKW mit polnischer Zulassung. Kraftfahrer war ein 43- jähriger Russe. Er legte zur Kontrolle eine polnische Karte für Asylsuchende, gültig bis 04.02.2024, und einen polnischen Führerschein vor. Im Fahrzeug befanden sich 5 weitere Personen (Familie), Mann (45 Jahre), Frau (42 Jahre) sowie ein Junge (7 Jahre) und zwei Mädchen (12 und 9 Jahre). Auch sie besitzen die russische Staatsangehörigkeit. Die Ermittlungen ergaben, dass der Kraftfahrer die Familie lediglich bis zur Grenze in Garz fahren wollte. Anschließend sollte die Weiterreise nach Deutschland zu Fuß erfolgen. Wegen Ortsunkenntnis überfuhr der Kraftfahrer aber die Grenze in Garz und reiste somit unerlaubt nach Deutschland ein. Er muss sich jetzt als Schleuser verantworten. Durch die Eltern wurde während der Vernehmung ein Schutzersuchen für sich und ihre Kinder geäußert. Nach Anzeigenaufnahme und Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Kraftfahrer um 16:50 Uhr nach Polen zurückgewiesen, die Familie erhielt eine Anlaufbescheinigung für die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell