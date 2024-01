BPOLI PW - GdpD POM: Wieder Haftbefehl mit hoher Geldstrafe vollstreckt

Pomellen/ Pasewalk (ots) - Zwei Georgier (29 und 27 Jahre alt) wurden Sonntag, kurz nach Mitternacht, in Pomellen angehalten und kontrolliert. Sie waren in einem PKW mit französischer Zulassung in Richtung Berlin unterwegs. Der Fahrer des PKW händigte zur Kontrolle seinen georgischen Reisepass, einen ukrainischen Führerschein und eine französische Fahrzeugzulassung ...

mehr