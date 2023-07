Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Nachtrag zur Pressemeldung vom 12.07.2023; 11:35 Uhr - Schwerer Raub aus einer Wohnung

Remchingen (ots)

Nachdem weitere Hinweise zu der Tat eingegangen sind bittet die Polizei um Informationen zu verdächtigen Personen.

Ergänzend zu der Ursprungsmeldung werden Hinweise zu drei Personen, zwei Männern und einer Frau, erbeten, die sich am Dienstagmittag gegen 12 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Radweg südlich der Storchenstraße im Bereich der Holzbrücke über den Kämpfelbach aufgehalten haben sollen. Die drei Personen entfernten sich gegen 12:30 Uhr in Richtung Häckselplatz, wo sie in einen dunklen Pkw einstiegen. Alle drei Personen sollen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gewesen sein und hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Die Männer hatten schwarze kurze Haare. Die Frau hatte schulterlange Haare, welche sie offen trug. Die Personen unterhielten sich in einer ausländischen Sprache. Zeugen, denen die beschriebenen Personen auffielen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 1864444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

