Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Kind bei Verkehrsunfall verletzt; Polizei sucht Zeugen

Bad Herrenalb (ots)

Verletzt worden ist am Mittwochmittag ein Kind in Bad Herrenalb, nachdem es von einem Auto angefahren worden ist.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen überquerte ein 11-jähriges Mädchen am Mittwoch gegen 14 Uhr die Fahrbahn des Bleichweges an der Einmündung des Lindenwegs in Bad Herrenalb. Als das Kind etwa mittig auf der Fahrbahn war wurde es offenbar von einem Pkw erfasst und kam im Anschluss zu Fall. Durch das Unfallgeschehen zog sich das Kind leichtere Verletzungen zu. Der Polizeiposten in Bad Herrenalb bittet Zeugen des Vorfalls sich telefonisch unter der Rufnummer 07051 1610 beim Polizeirevier in Calw zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell