Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbruch in Vereinsheim

Horb am Neckar (ots)

Eingebrochen und Bargeld entwendet worden ist von Dienstag auf Mittwoch aus dem Sportheim des FC Horb.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sind noch unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag 22:30 Uhr bis Mittwoch 18:30 Uhr gewaltsam in das Vereinsheim in der Stadionstraße eingedrungen. Im Inneren brachen die Einbrecher eine Kasse auf und entnahmen hieraus Bargeld im dreistelligen Bereich. Der Bezirksdienst des Polizeireviers in Horb hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07451 960 beim Polizeirevier in Horb zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell