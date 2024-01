Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Georgier mit gefälschtem Führerschein und ohne Versicherung unterwegs...

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Zwei Georgier (29 und 27 Jahre alt) wurden Sonntag, kurz nach Mitternacht, in Pomellen angehalten und kontrolliert. Sie waren in einem PKW mit französischer Zulassung in Richtung Berlin unterwegs. Der Fahrer des PKW händigte zur Kontrolle seinen georgischen Reisepass, einen ukrainischen Führerschein und eine französische Fahrzeugzulassung aus. Die Überprüfung des ukrainischen Führerscheins ergab, dass es sich hierbei um eine Totalfälschung handelt. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle wurde ein Einhandmesser /Springmesser mit 8,5 cm Klingenlänge festgestellt. Es konnte dem Fahrer zugeordnet werden. Des Weiteren wurde festgestellt, dass für den PKW keine Auslandspflichtversicherung besteht. Fahrzeughalter war der Beifahrer. Als die Beamten die Personalien des Beifahrers überprüften stellten sie fest, dass dieser unter einer anderen Personalie durch die STA Stuttgart zur Festnahme ausgeschrieben war. Grund: Wohnungseinbruchsdiebstahl. Der Mann hatte noch eine Restfreiheitsstrafe von 135 Tagen abzusitzen. Die Haftstrafe betrug ursprünglich 1 Jahr/ 10 Monate.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen und Anzeigenerstattung u.a. wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Auslandspflichtversicherungsgesetz sowie das Aufenthaltsgesetz, erfolgte die Zurückweisung des Kraftfahrers nach Polen. Der Beifahrer wurde in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell