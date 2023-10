Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine Wolfenbüttel vom 17.10.2023

Peine (ots)

Autofahrer unter Drogen

Peine, Eixe, Reiherkamp, 17.10.23, 12:00 Uhr

Durch eine Streifenbesatzung der Polizei Peine wurde am Dienstagmittag ein 21-jähriger Peiner mit seinem Seat kontrolliert. Dabei erlangten die Beamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Urintest bestätigte anschließend den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Radfahrer schwer verletzt

Peine, Feldstraße, 17.10.23, 16:25 Uhr

In Peine kam es am Dienstagnachtmittag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Die 47-jährige Fahrerin eines VW übersah an der Einmündung der Braunschweiger Straße am Herder Platz den bevorrechtigten 69-jährigen Fahrradfahrer, welcher sich auf dem Radfahrstreifen der Feldstraße befand. Der Pkw kollidierte, vermutlich beim Einfahren in die Feldstraße, frontal mit dem Rahmen des Fahrrades. Dadurch prallte der Radfahrer zunächst gegen die Motorhaube des Pkw und wurde anschließend über die Fahrbahn geschleudert. Der Mann verletzte sich dabei schwer und wurde umgehend mittels Rettungswagen in das örtliche Klinikum gebracht. Zur Unfallursache können bislang keine genauen Angaben gemacht werden und sind Gegenstand der Ermittlungen.

