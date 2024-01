Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Gemeinsame Diensteinheit stoppt in Brandenburg gestohlenen Porsche 911 auf der BAB 11 in Richtung Stettin

Pasewalk / Pomellen (ots)

Einem 52jährigen polnischen Staatsangehörigen wurde eine Kontrolle am 17.11.2024 gegen 23:00 Uhr auf den BAB 11 in Höhe des Grenzüberganges Pomellen zum Verhängnis. Kräfte der Gemeinsamen Diensteinheit (GDE) - Teileinheit Süd stoppten den Fahrer eines PKW Porsche 911 an der Ausfahrt zum Amtsplatz Süd in Fahrtrichtung Szczecin in einem PKW Porsche 911 mit polnischen Kennzeichen.

Die Person konnte sich vor Ort nicht ausweisen, und da seine Identität nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, wurde die Person zum BPOLR Pomellen verbracht. Die Abfrage der Personendaten vom Handy ergaben, dass sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Somit besteht der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Bei der genaueren Inaugenscheinnahme des PKW wurde festgestellt, dass die eingeschlagene Fahrgestellnummer (FIN) nicht mit den polnischen Kennzeichen übereinstimmte. Eine weitere Überprüfung der Fahrzeugdaten übergab, dass das Fahrzeug aktuell in Deutschland zugelassen war.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen und um den Verdacht eines möglichen Diebstahls zu erhärten, begab sich eine Streife der Landespolizei Brandenburg (Oranienburg) zum aktuellen Halter des PKWs.Um 00:30 Uhr wurde telefonisch durch die Streife der Landespolizei Brandenburg bestätigt, dass sich der in Deutschland zugelassene PKW nicht beim Eigentümer befindet und somit gestohlen wurde.

Am Fahrzeug selbst wurden keine Aufbruchspuren festgestellt, als Schlüssel wurde ein vermutlich elektronisch gescannter Nachschlüssel benutzt. Der Schlüssel sah optisch zwar nicht original aus, war aber im Zündschloss funktionsfähig und funktionierte auch beim elektronischen Verschließen des Fahrzeuges. Die Kennzeichentafeln waren nachgemachte polnische Kennzeichen, die optisch den originalen polnischen Kennzeichen entsprachen.

Der Sachverhalt und das Fahrzeug wurden für die weiteren Ermittlungen durch die Lapo MV übernommen.

