Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei und polnischer Grenzschutz nehmen KFZ Dieb fest

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Gestern Abend, gegen 19:50 Uhr, steuerte das Bundespolizeipräsidium in Potsdam eine Fahndung nach einem KFZ aus dem Zulassungsbereich Berlin. Das Fahrzeug war nach Informationen der Landespolizei Berlin dort zuvor gestohlen worden. Es handelte sich dabei um einen PKW, Typ Renault Talisman, Farbe schwarz und einem Zeitwert von ca. 20000,-EUR. Das besagte Kfz konnte zeitgleich durch eingesetzte Bundespolizeistreifen auf der Bundesautobahn 11 festgestellt werden. Es bewegte sich in Richtung Polen. Als die Beamten das Fahrzeug anhalten und kontrollieren wollten, missachtete der Fahrer bewusst die Anhaltesignale. ("Bitte Folgen Polizei" in Deutsch und Englisch, Blaulicht, sowie angeschaltetes Signalhorn). Der Fahrer beschleunigte das Fahrzeug. Auf Höhe des Dienstgebäudes der Bundespolizei in Pomellen überfuhr er anschließend einen ausgelegten Nagelgurt. Trotzdem gelang es dem Fahrer, mit dem Fahrzeug nach Polen zu gelangen. Dort wurde das Fahrzeug bereits durch eine Streife der Gemeinsamen deutsch polnischen Dienststelle in Pomellen erwartet. An der ersten Abfahrt hinter der Grenze verließ der Renault die Autobahn. Im Kurvenbereich der Ausfahrt stieg der Fahrer aus dem noch rollenden Fahrzeug und flüchtete fußläufig. Er konnte kurze Zeit später eingeholt und festgenommen werden. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand. Es handelte sich um einen 29- jährigen Polen. Der Vorgang wird im Weiteren durch den polnischen Grenzschutz bearbeitet.

