BPOLI PW - GdpD POM: Haftbefehl vollstreckt- Amphetamine aufgefunden

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Gestern Nachmittag wurde in Pomellen ein 22- jähriger Pole als Mitreisender in einem in Polen zugelassenen PKW festgestellt und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Osnabrück wegen gefährlicher Körperverletzung. Er sollte eine Geldstrafe i. H. v. 900,00 EUR und der Verfahrenskosten i. H. v. 73,50 EUR bezahlen. Ersatzweise war eine 90- tägige Freiheitsstrafe zu vollstrecken. Bei der Durchsuchung der Person wurden 8,9g Amphetamine aufgefunden. In einer mitgeführten Reisetasche befanden sich weitere 1,6g Amphetamine. Da der Mann die geforderten Geldsummen nicht bezahlen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen/ Anzeigenaufnahme in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

