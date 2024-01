Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Klein Bünzow/ Pasewalk (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr kam es gestern gegen 17:55 Uhr in Klein Bünzow. Eine 59- jährige Deutsche und ein 42- jähriger Deutscher überquerten dort fußläufig den geschlossenen Bahnübergang. Gleichzeitig näherte sich der ICE 1072 (Berlin - Binz) dem Bahnübergang an. Der Triebfahrzeugführer des ICE sah beide Personen rechtzeitig und leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein. Reisende kamen dabei nicht zu Schaden. Zeugen beobachteten, dass die Tatverdächtigen anschließend in die am Haltepunkt Klein Bünzow befindliche Regionalbahn der ODEG 63994 (Fahrtrichtung Greifswald) einstiegen. Eine Streife der Bundespolizei konnte die Tatverdächtigen später am Bahnhof Greifswald feststellen und anzeigen. Sie werden sich jetzt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten müssen.

