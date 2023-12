Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Schwan behindert Zugverkehr auf der Wolgaster Brücke

Wolgast/ Pasewalk (ots)

Gestern Mittag meldete sich der Wolgaster Fahrdienstleiter der Usedomer Bäderbahn GmbH bei der Bundespolizei. Er teilte mit, dass sich auf der Wolgaster Peenebrücke ein Schwan im/am Gleisbereich befindet. Eine Streife der Bundespolizei traf kurze Zeit später am Ereignisort ein. Ein Zug der Usedomer Bäderbahn stand bereits auf der Brücke. Der Schwan befand sich in unmittelbarere Gleisnähe, zwischen Leitplanke und Gleis. Durch diese Situation kam es auch zu Stauungen im Straßenverkehr. Ein beherzter und augenscheinlich sachkundiger Bürger stieg aus seinem Auto und bot den Beamten seine Hilfe an. Er nahm den Schwan aus dem Gleis und trug diesen zum Ende der Brücke festlandseitig. Dort wurde er wieder in die Freiheit entlassen. Es entstanden zwei Zugverspätungen: RB 18816 ca. 15 Minuten / RB 18819 ca. 10 Minuten

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell