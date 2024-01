Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Kontrolle in Pomellen beendet Fahrt unter Drogeneinfluss

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Gestern Nachmittag wurden im Rahmen der Wiedereinführung der Grenzkontrollen auf der BAB 11, in Pomellen, ein 31- jähriger Pole als Fahrer sowie ein 40- jähriger Pole als Beifahrer eines PKW mit polnischer Zulassung angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten sich weder Fahrer noch Beifahrer ausweisen und auch keine Fahrzeugpapiere vorlegen. Da die Männer widersprüchliche Angaben zu ihren Personendaten machten, wurde sie sowie der PKW nach Ausweispapieren durchsucht. Bei der Durchsuchung des PKW wurde unter der Polsterung der Rückbank eine Tüte mit kristallisiertem Pulver (Gesamtbruttogewicht der Tüte 82 Gramm) aufgefunden. Ein durch Kollegen der Bundeszollverwaltung durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine. Auch die Testung der beiden Männer verlief positiv auf Amphetamin / Kokain bzw. Amphetamine / Opiate. Da jetzt bei dem Fahrer der Verdacht des Fahrens unter berauschenden Mitteln bestand, wurde in Absprache mit dem Polizeiführer des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Blutentnahme im Krankenhaus Pasewalk angeordnet. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes ergab zudem eine Ausschreibung zur Festnahme / Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Baden-Baden wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Da er die Geldstrafe in Höhe von 7200,- Euro sowie 589,60 Euro Verfahrenskosten nicht zahlen konnte, erfolgt heute die Einlieferung in die JVA Neustrelitz. Hier muss er eine 90- tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Gegen die Polen wurden Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Der Sachverhalt wurde abschließend zuständigkeitshalber an die Zollfahndung Berlin / Brandenburg übergeben.

