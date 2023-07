POL-EL: Lengerich - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots) - Am Dienstag kam es auf der Wilsumer Straße in Emlichheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Peugeot war gegen 6.45 Uhr in Richtung Emlichheim unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß des Außenspiegels mit einem entgegenkommenden Transporter, der vermutlich im Begriff war ein weiteres Fahrzeug zu überholen. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu ...

