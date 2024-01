Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Pomellen/ Pasewalk (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages wollten Bundespolizisten einen Pkw mit französischer Zulassung am ehemaligen Grenzübergang Pomellen anhalten und kontrollieren. Am Steuer saß ein 40- jähriger Rumäne. Beim Befahren der Einreisekontrollspur missachtete der Fahrzeugführer die Anhaltezeichen der Kontrollkräfte. Seine Fahrweise war sehr unsicher. Den Beamten gelang es schließlich das Fahrzeug zu stoppen. Der Fahrer wurde zum Aussteigen aufgefordert. Augenscheinlich war er angetrunken. Durchgeführte Atemalkoholtestungen mittels Dräger-Gerät (Alcotest 7000) ergaben aufsteigende Werte: 01:01 Uhr > 0,65 und 01:10 Uhr > 0,72 Promille Atemalkoholgehalt. Die Landespolizei wurde zuständigkeitshalber telefonisch informiert und um Übernahme des Sachverhaltes ersucht. Bei Eintreffen der Kollegen um 01:45 Uhr betrug der Atemalkoholwert jetzt 1,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Mann an die Landespolizei übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell