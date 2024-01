Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Fahndungstreffer in Pomellen

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Ein 24- jähriger Pole wurde auf der Bundesautobahn 11 in Pomellen angehalten und kontrolliert. Er war in Richtung Berlin unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Karlsruhe wegen Sachbeschädigung. Der Mann sollte eine Geldstrafe in Höhe von 2650,00EUR und 81,00EUR Verfahrenskosten zahlen oder 53 Tage Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Da er die geforderten Geldsummen nicht aufbringen konnte, wurde er in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

Gleich zwei Fahndungsausschreibungen bestanden gegen einen 39- jährigen Polen. Er wurde als Insasse in einem Taxi mit polnischer Zulassung in Pomellen festgestellt. Die STA Schweinfurt hatte ihn zur Festnahme/Strafvollstreckung durch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ausgeschrieben. Hier waren eine Geldstrafe in Höhe von 2000,- EUR und Verfahrenskosten in Höhe von 86,- EUR offen oder 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu vollstrecken. Die zweite Fahndung hatte die STA Würzburg eingeleitet. Sie hatte den Mann wegen Brandstiftung zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Auch hier konnten die Geldsummen nicht aufgebracht werden. Der Mann wurde ebenfalls in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell