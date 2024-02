Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - Vlothoer in Gewahrsam genommen

Vlotho (ots)

(jd) Beamte der Kreispolizeibehörde in Herford beabsichtigten gestern (14.2.), gegen 16.45 Uhr einen Haftbefehl zu vollstrecken. Sie trafen den Beschuldigten, einen 23-jährigen Vlothoer, an der Salzuflener Straße an, als er zu Fuß in Richtung Vlotho ging. Auf Ansprache der Polizeibeamten hin zeigte sich der Mann unkooperativ und ging die Beamten unter anderem körperlich an und versuchte sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Er versuchte zudem, in Richtung Herforder Straße zu flüchten, konnte daran jedoch durch die Polizeibeamten gehindert werden. Der Mann wurde dem Herforder Polizeigewahrsam zugeführt. Der 23-Jährige war in Begleitung einer 20-jährigen Frau aus Lippstadt. Eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen ergab, dass auch gegen die Frau ein Haftbefehl vorliegt. Sie wurde später im Rahmen einer Fahndung in Herford angetroffen und ebenfalls dem Gewahrsam zugeführt.

