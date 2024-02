Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Betrüger kontaktieren Tankstellen - Bezahl-Karten via Telefon aktiviert

Herford/Spenge (ots)

(jd) Die Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Lange Straße in Spenge erhielt am Samstag (17.2.) einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter einer Gutscheinkarten-Firma. Er gab der Frau gegenüber an, dass er diverse Karten aus dem Gutscheinsystem deaktivieren müsse. Die Frau wurde aufgefordert Apple Pay-Karten sowie Pay Safe-Karten einzuscannen und dann den Code zu nennen. Die Frau folgte den Anweisungen in dem Glauben, mit einem echten Mitarbeiter zu sprechen - die Telefonnummer, die auf ihrem Display angezeigt wurde, gehört laut ihrer parallel durchgeführten Internetrecherche zu besagter Firma. Einige Zeit nach dem Telefonat wurde die Frau misstrauisch und der Betrug fiel auf. Insgesamt entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Einige Stunden später erhielt der Mitarbeiter einer Tankstelle an der Herforder Röntgenstraße einen ähnlichen Anruf. Ihm gegenüber gab sich der Anrufer als Mitarbeiter der Firmen-Technik der Tankstellenbetreiber aus und teilte mit, dass es bei der Aktivierung von Zahlkarten in der vergangenen Zeit zu Problemen gekommen sei. Der Mitarbeiter wurde ebenfalls aufgefordert Zahlkarten von den Anbietern Apple und Google im Kassensystem zu aktivieren. Hier entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen Betrugs übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell