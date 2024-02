Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall in Bünde schwer verletzt

Bünde (ots)

(sud) Am 17.02.2024, gegen 14:15 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Dünner Straße in Höhe der dortigen Feuerwache. Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Lübbecke befuhr die Dünner Straße in Fahrtrichtung Lübbecker Straße und bog nach links auf das Grundstück des dortigen Gewerbeparks ab. Hier kam es zu einer Kollision mit einem Motorrad, welches in Gegenrichtung unterwegs war. Der 58-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 17000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der KPB Steinfurt unterstützte bei der Unfallaufnahme. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr der KPB Herford unter der Telefonnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

