Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte beschädigen mehrere Autos - Zeugen gesucht

Herford (ots)

(jd) Ein 57-jähriger Herforder fuhr am Samstag (17.2.) gegen 11.30 Uhr mit seinem Pkw an der Quedlinburger Straße los und bemerkte nach wenigen Metern, dass der Reifendruck am linken Vorderrad nicht in Ordnung ist. Der Mann sah nach dem Reifen und stellte ein Einstichloch fest. Das Fahrzeug hatte er zuvor am Rand der Quedlinburger Straße in Fahrtrichtung Mühlentrift geparkt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten an insgesamt zehn Fahrzeugen, die an der Quedlinburger Straße parkten, ähnliche Beschädigungen fest. Dabei handelt es sich um Autos der Marken VW, Audi, Skoda, Chevrolet, Mercedes, Daimler, Ford und Dacia. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die im Verlauf des vergangenen Wochenendes in der Quedlinburger Straße etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der Polizei Herford zu melden. Hinweise werden telefonisch unter 05221/8880 oder auf den Polizeidienststellen entgegengenommen.

