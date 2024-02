Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberische Erpressung - Zwei Männer gehen 36-Jährigen an

Enger (ots)

(jd) Am Samstag (17.2.), um 15.17 Uhr traten zwei Männer an eine Haustür in der Hiddenhauser Straße heran und schlugen lautstark gegen die Tür. Eine 35-jährige Anwohnerin öffnete daraufhin die Haustür und wurde von Männern in aggressiver Art und Weise aufgefordert, Bargeld und Zigaretten herauszugeben. Sie verneinte dies und holte ihren 36-jährigen Partner zur Hilfe. Dieser wurde umgehend von einem der Männer gewürgt und dann mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Erst als die 35-Jährige lautstark um Hilfe schrie, ließ der Mann ab, zückte jedoch ein Messer. Sein Begleiter verhielt sich weiterhin aggressiv gegenüber dem Anwohner, sodass dieser den ihn unbekannten Mann wegstieß. Daraufhin näherte sich der Unbekannte mit dem Messer in bedrohlich Art dem 36-Jährigen, sodass seine Partnerin ihn ins Haus zog und die Tür zuschlug. Die beiden unbekannten Männer flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

Die Tochter der beiden Engeraner, die die Situation miterlebte, wählte den Notruf. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung der alarmierten Polizeibeamten verlief kurze Zeit später positiv. An der Niedermülenstraße trafen die Beamten auf einen der beschriebenen Männer. Bei ihm handelt es sich um einen 46-jährigen Engeraner, bei dem die Beamten auch das beschriebene Messer sicherstellten. Da er zudem Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der deutlich positiv verlief. Nur wenige Meter entfernt wurde auch der zweite Tatverdächtigte gestellt, bei dem es sich um einen 43-jährigen Engeraner handelt. Beide Männer wurden dem Herforder Gewahrsam zugeführt. Bei dem 46-Jährigen wurden zudem von der Staatsanwaltschaft Bielefeld angeordnete Blutproben entnommen. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell