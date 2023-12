Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannter beschädigt Plane von LKW

Northeim (ots)

37154 Northeim, Westerlange, Donnerstag, 01.12.2023 11.00 Uhr - Freitag, 02.12.2023 08.30 Uhr

NORTHEIM (mil)

Ein 59-jähriger LKW-Fahrer aus Polen stellte am Donnerstagvormittag gegen 11.00 Uhr seinen LKW auf einem Parkplatz an der oben genannten Örtlichkeit ab. Am nächsten Morgen stellte er jeweils sechs ca. 5 cm breite Schnitte an der Außenplane seines polnischen Aufliegers fest.

Der bislang unbekannten Person gelang es durch die Beschädigungen allerdings nicht zur Ladefläche des LKW zu gelangen und Diebesgut zu entwenden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

