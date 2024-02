Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Zwei Männer dringen in Garage ein

Bünde (ots)

(jd) Ein Anwohner der Schulstraße wurde am Dienstag (20.2.) gegen 2.07 Uhr durch sein Alarmsystem geweckt. Daraufhin sichtete er die Bilder seiner Überwachungskamera und sah zwei ihm unbekannte Männer, die sich auf dem Grundstück befanden. Der Anwohner ging nach draußen und machte lautstark auf sich aufmerksam. Daraufhin sprachen die beiden Unbekannte, die sich zu diesem Zeitpunkt an der Garage eines Nachbars zu schaffen machten, in einer osteuropäischen Sprache miteinander und flüchteten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass die beiden unbekannten Täter das Fenster der Garage gewaltsam öffneten, so in die Garage gelangten und aus dem Inneren diverse Werkezeuge durch das Fenster nach draußen schafften. Hier wurden sie augenscheinlich durch den aufmerksamen Zeugen gestört und ließen das vermeintliche Diebesgut an Ort und Stelle. Die Polizeibeamten leiteten umgehend eine Nahbereichsfahndung ein. Im Rahmen dieser Fahndung trafen sie auf einen 40-jährigen Mann aus Bünde. Inwiefern dieser mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso wie die weitere Auswertung des Videomaterials aus den Überwachungskameras. Die Kriminalpolizei bittet daher weitere Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag etwas Auffälliges im Bereich der Schulstraße bemerkt haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell