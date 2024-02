Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Geldbörse aus Firmenwagen mit Keyless-Go gestohlen

Herford (ots)

(um) In der Nacht zum Donnerstag parkte ein 32-Jähriger seinen Firmenwagen an der Karlstraße. Der dunkle PKW der Marke KIA wird mittels Keyless-Go System verschlossen. Erst am nächsten Morgen bemerkt der Besitzer des Fahrzeuges eine Benachrichtigung auf seinem Smartphone, dass das Fahrzeug in der Nacht gegen kurz vor drei geöffnet worden sei. Die bislang unbekannten Täter haben dabei vermutlich das Funksignal bzw. den Schließmechanismus technisch manipulieren können. Im Fahrzeuginneren entwendeten die Diebe eine Geldbörse mit diversen persönlichen Papieren sowie Bank- und Tankkarten. Zudem stahlen sie einen unbenutzten Tabakerhitzer. Am Ende erbeuteten die Täter einen geringen Betrag an Bargeld. Im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugdiebstählen rät die Polizei keinerlei Wertsachen im PKW zu belassen. Diese Gegenstände schaffen Tatgelegenheiten und locken sog. Automarder an. Der Gang zu den Behörden ist meistens mit viel Aufwand verbunden, die Karten bzw. persönlichen Ausweise neu zu beantragen bzw. zu beschaffen. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell