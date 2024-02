POL-HF: Raub auf Fußgänger - Täter flüchtet mit E-Scooter

Bünde (ots) - (um) Die Kriminalpolizei Herford ermittelt derzeit in einem besonderen Fall. Nach Zeugen- und Geschädigtenangaben griffen gestern (22.02.) Abend, gegen 18:02 Uhr, zwei bislang unbekannte Täter einen 52-Jährigen aus Bohmte an. Der Mann parkte seinen PKW zur Tatzeit auf dem Rathausparkplatz in der Innenstadt an der Ortstraße. Kurz nach dem Verlassen des Fahrzeuges gingen die beiden maskierten Männer den ...

mehr