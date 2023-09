Polizei Düsseldorf

POL-D: Lörick - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Junge von Lieferfahrzeug abgedrängt und bei Sturz leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Lörick - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Junge von Lieferfahrzeug abgedrängt und bei Sturz leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Unfallzeit: Donnerstag, 7. September 2023, 14:55 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls in Lörick in der vergangenen Woche. Ein Junge war nach eigenen Angaben auf seinem Fahrrad von einem Lieferwagen derart abgedrängt worden, dass er mit dem Bordstein kollidierte und stürzte.

Am vergangenen Donnerstag war der Junge gegen 15 Uhr mit seinem Rad auf der Niederdonker Straße in Richtung Löricker Straße unterwegs. Dann sei ihm ein schnell fahrender weißer Liefer-Van entgegengekommen. Dieser habe ihn derart abgedrängt, dass das Kind zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrer des weißen Fahrzeuges (möglicherweise Fiat oder Renault) habe sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den verletzten Schüler zu kümmern. Ermittlungen des Verkehrskommissariats (VK) 1 haben bislang nicht zur Identifizierung des Fahrers, beziehungsweise des Autos geführt, so dass die Beamten nun um Mithilfe bitten. Zeugen werden gebeten, sich an das VK 1 unter Telefon 0211-8700 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell