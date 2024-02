Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall - Zwei Personen leichtverletzt

Bünde (ots)

(jd) Am Sonntag (25.2.) ereignete sich an der Wittekindstraße um 15.37 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Bünder fuhr mit seinem Mercedes in Richtung Herforder Straße, als er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste. Einem 42-jährigen Bünder, der mit seinem Fiat unmittelbar hinter dem Mercedes fuhr, gelang es nicht, sein Fahrzeug rechtzeitig abzubremsen und er fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der 30-Jährige sowie der 8-jährige Sohn des 42-Jährigen, der sich ebenfalls in dem Fiat befand, leicht verletzt. Der Junge wurde vor Ort durch die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell