Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Sprinter an - Hochwertige Werkzeuge entwendet

Enger (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gestern (25.2.), gegen 9.00 Uhr eine eingeschlagene Seitenscheibe an einem Sprinter, der an der Pievitstraße parkte. Er informierte den Eigentümer. Aus dem Inneren des Fahrzeugs wurden diverse hochpreisige Werkzeuge entwendet. Dabei handelt es sich unter anderem um eine Bohrmaschine, eine Handkreissäge und einen Akkuschrauber. Im Zuge der Anzeigenaufnahme erschien ein Anwohner vor Ort, der in der Nacht zu Sonntag, um 4.40 Uhr Licht an besagtem Sprinter gesehen hat, das kurze Zeit später erloschen war. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

